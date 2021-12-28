Собянин рассказал о проекте экореабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи

Здесь появится единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок

В рамках проекта экологической реабилитации в Щукинском парке и Всехсвятской роще будет создан единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, некогда большое зеленое пространство в настоящее время разделено на несколько частей территориями военных госпиталей и других медицинских учреждений.

В ходе экореабилитации территории заменят старый асфальт дорожек, высадят сотни молодых деревьев, приведут в порядок детские и спортивные площадки, обустроят новые места отдыха и занятий спортом для взрослых и детей.

При выполнении работ в парке сохранят самые оригинальные птичьи и беличьи кормушки, которые разместили здесь местные жители. В будущем появятся стенды с образцами безопасных кормушек, чтобы хорошая традиция продолжалась.

Экологическая реабилитация Щукинского парка и Всехсвятской рощи позволит улучшить экологию этой природной территории и сделать отдых на свежем воздухе более комфортным и разнообразным.

Горожане могут высказать свое мнение о проекте на платформе "Активный гражданин", рассказал мэр Москвы в своем личном блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве парка "Яуза". Разработке концепции благоустройства предшествовал онлайн-опрос местных жителей.

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