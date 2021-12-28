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Минздрав включил детскую вакцину в новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

10:19
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Препарат можно использовать для детей старше 12 лет

Министерство здравоохранения России во вторник, 28 декабря, обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
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В новую версию документа — четырнадцатую по счету — включена информация о новом штамме коронавируса "омикрон". Наряду с этим были актуализированы данные в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности".

В рекомендации по лечению внесены новые препараты: "МИР 19" и нирматрелвир+ритонавир. Также актуализированы сведения об использовании фавипиравира, его теперь можно использовать в форме внутривенных инфузий.

Документ содержит подробные данные о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжелого течения заболевания.

Также в рекомендации по специфической профилактике COVID-19 вошла вакцина для детей старше 12 лет "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник-М"), зарегистрированная в ноябре.

Документ опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения России.

Ранее директор НМИЦ здоровья детей Министерства здравоохранения России Андрей Фисенко рассказал, что у детей и подростков вероятны долгосрочные последствия после коронавирусной инфекции, поэтому им рекомендуется пройти вакцинацию.

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