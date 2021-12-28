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Умер актер Виталий Быков

10:15
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Ему было 80 лет

Минский драмтеатр им. Горького сообщил о смерти актера Виталия Быкова. Артисту было 80 лет. Причина смерти не уточняется.

"Тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", — говорится в некрологе на сайте театра.

Виталий Быков известен по фильмах "Кортик", "Бронзовая птица" и "Знак беды". На сцене театра Быков сыграл роли Гильдестерна в "Гамлете", Никольского в "Поднятой целине" и Золотарева в "Гнезде глухаря".

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