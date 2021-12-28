Ставшая пенсионеркой в 44 года Инна Маликова будет получать 17 тысяч рублей

Маликова досрочно вышла на пенсию как заслуженная артистка России

Отец Инны Маликовой назвал размер пенсии, которую будет получать его 44-летняя дочь. По словам Юрия Маликова, ей положены выплаты в размере примерно 17 тысяч рублей. Он опроверг слухи, что артисты получают от государства по 50 тысяч.

"У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут", — заявил Юрий Маликов в интервью порталу Woman.ru.

Причин народного негодования мужчина не понимает. По его словам, дочь с 16 лет трудится на эстраде, поэтому пенсия ей положена по закону как заслуженной артистке России.

"Она даже на шесть лет опоздала, просто не знала, что уже может получать выплаты. А потом пришли письма, почему не оформляете пенсию? И мы подали документы. Там через суд пришлось", - сказал Маликов.

Он рассказал, что сам стал получать пенсию через 20 лет, а его супруга ушла на пенсию в 37 лет, как артистка балета. Хейтерам он посоветовал читать законы, а не завидовать и считать чужие деньги.

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