"Омикрон" назвали самым заразным штаммом

Он обладает наивысшей контагиозностью

Штамм коронавируса "омикрон" является самым заразным из всех существующих.

Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава России по лечению и профилактике коронавируса.

"Вариант "омикрон", несущий множественные замены в S-белке коронавируса, половина из которых расположены в рецептор-связывающем домене, обладает наивысшей контагиозностью среди всех вариантов SARS-CoV-2", - говорится в документе (цитата по ТАСС).

Ранее африканские медики выявили признаки, которые могут свидетельствовать о заражении пациента штаммом коронавируса "омикрон". В частности, это беспричинно хриплый голос, сухой кашель, заложенность носа и боли в пояснице.

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