Подарочный сертификат для Зеленского: США продлили военную помощь Украине

Киеву выделяют 300 миллионов долларов

США продлили военную помощь Украине. На это выделяют почти половину средств из американского оборонного бюджета на следующий год. Документ накануне подписал президент США Джо Байден. Правда, есть и ряд ограничений относительно того, на что могут быть потрачены деньги. Сможет ли Киев, в очередной раз заручившись поддержкой Вашингтона, укрепить армию?

Подарок Украине на Новый год от Конгресса и президента США. Джо Байден подписал оборонный бюджет страны. Из 770 миллиардов долларов, заложенных в документе, 300 миллионов штаты выделяют Киеву. В качестве военной помощи.

"Парк военной техники требует серьезного обновления. Мы очень надеемся на поддержку наших партнеров, чтобы решать оперативные задачи", - сообщил Николай Олещук, командующий военно-воздушными силами Украины.

Украинская власть преподносит эту новость как очередной успех. Военные эксперты радоваться не спешат. И даже называют эту сумму подарочным сертификатом Зеленскому в армейский секонд хэнд Пентагона. И тут еще одна важная деталь. Из 300 миллионов на летальные вооружения Украина может потратить всего 75. Этих денег хватит на покупку, например, двух устаревших американских истребителей F-16. Но проблема в том, что продавать Украине самолеты, танки, тактические ракеты США и Европа наотрез отказались. Проще говоря, Запад хотя и поддерживает украинскую идею-фикс о мифическом нападении России, но обострять отношения с Москвой откровенно боится.

"У противника тотальное превосходство на море и в воздухе, тотальное - значит в десять раз больше", - заявил украинский адмирал Игорь Кабаненко.

Единственное, что остается - закупать у США стрелковое оружие и Javelin. Правда, за все время правления Дональда Трампа, а теперь Джо Байдена, Пентагон продал Киеву всего 70 таких установок. И около 500 снарядов к ним. Этого хватит, чтобы хоть как-то научить украинских солдат из этих Javelin стрелять. И то на полигонах. А вот хватит ли опыта вести боевые действия - большой вопрос.

"Значительная часть людей, которые служат в районе операции объединенных сил, это люди, которые отправились туда на заработки, некоторые ездят туда уже практически вахтовым методом, как вот ездят собирать клубнику или на буровые. Такая армия не может быть боеспособной", - заявил политолог Ростислав Ищенко.

Оставшиеся 225 миллионов долларов предназначены для закупок экипировки и снаряжения. А вот как еще власть тратит зарубежные инвестиции на оборону Украины. Строит заборы и рвы на границе с Россией. Уже семь лет. Как говорят эксперты, Яценюк и Порошенко отмыли на этих объектах десятки миллионов долларов. Очевидно, заработать на мифической российской угрозе решил и мэр Киева Кличко. Объявил, что столицу тоже надо готовить к обороне. И заодно в очередной раз повеселил украинцев поздравлениями к новому году: "С хорошим настроением встречаем 2220 год, нет, 2222 год".

При таких командирах, предупреждают эксперты, любая попытка спровоцировать Россию на конфликт окажется для Украины фатальной. "От пяти до десяти часов, и украинская армия перестанет существовать вообще", - убежден военный эксперт Яков Кедми.

Вторсырьем оказались и 20 броневиков "Хамми", закупленных в этом году в США. Где они - неизвестно. По крайней мере, роль внедорожников в украинской армии пока выполняют садовые тележки.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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