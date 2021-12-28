Во Франции зафиксировали резкий скачок заболеваемости COVID-19 после Рождества

В стране отменили концерты и салюты в новогоднюю ночь

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 281 миллион. Стремительно распространяется "омикрон". В Швейцарии он уже стал доминирующим. Антирекорды зафиксированы в Канаде и Дании. Власти многих стран вынуждены ужесточать санитарные меры. Во Франции отменили концерты и салюты в новогоднюю ночь. А Израиль ограничил работу торговых центров.

Взрывная волна. Таким громким определением называют в Европе распространение "омикрона". Новые антирекорды по числу инфицированных за сутки - на Кипре и в Турции. Во Франции из-за роста заболеваемости отменили концерты. Люди хорошо отпраздновали Рождество, подтвердила ковидная статистика.

"Взять хотя бы показатели Парижа в Рождество. После 25 декабря у нас резкий скачок заболеваемости во всех возрастных группах, включая людей старше 70 лет. К сожалению, этот показатель будет только расти в ближайшие дней 10 - две недели", - заявила Доминик Костаглиола, заместитель директора национального французского Института здоровья и медицинских исследований.

С 1 января французам запретят приходить в кинотеатры с едой, не получится взять круассан и с собой в дорогу - в общественном транспорте без еды и напитков. В кафе поесть можно, но нельзя танцевать.

- Конечно, это не сравнить с тем, что было в канун прошлого нового года - тогда был полный локдаун. Но и сейчас ситуация лишает нас возможности жить нормально.

Локдаун не полный, а легкий, как его называют власти, с завтрашнего дня начинает действовать в Германии. В Хорватии не хватает пунктов для вакцинации. Жители разных городов вынуждены ехать в столицу.

- Это ведь очень дорого - приехать сюда только ради вакцины? - Возможно, но жизнь дороже.

Но и в Загребе прививочных пунктов всего несколько. Повезет, если удастся отстоять очередь часа за три, говорят те, кто прошел через это.

- Ситуация в других городах очень тревожная. Я пыталась сделать прививку там, где я живу, мне сказали, что можно записаться на следующий год.

В России прививочная кампания продолжается. 15 тысяч доз "Спутника V" и более 11 тысяч упаковок "Спутника Лайт" поступило в медучреждения Пскова. В регионах открываются дополнительные пункты вакцинации. Около 10 новых кабинетов начали работать в Якутске. На фоне снижения темпов роста заболеваемости во многих регионах постепенно смягчают ограничения. В Хабаровской крае ночные увеселительные заведения смогут работать по обычному графику. В Свердловской области до 15 января приостановили действие системы электронных сертификатов. В праздники жители региона смогут свободно посещать рестораны, салоны красоты и фитнес-центры.

В Севастополе с сегодняшнего дня общественные места можно посещать также без подтверждения прививки. Ситуация позволяет. Город — лидер в стране по числу привитых, коллективный иммунитет уже достиг 91%. Те, кто пока не получил вакцину, смогут сделать это и в новогодние каникулы. Большинство прививочных пунктов в этот период будут работать. За исключением 1 и 7 января.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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