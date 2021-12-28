Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Максима Хазова

У подростка редкая форма Лимфомы Ходжкина в четвертой стадии
"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!
Этот сюжет - последняя надежда на нормальную жизнь четырнадцатилетнего Максима Хазова из Иванова. Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение мальчика. У подростка редкая форма Лимфомы Ходжкина в самой последней, четвертой стадии. Чтобы его спасти, нужен препарат "Адцетрис". Стоимость курса - почти 3 миллиона рублей, у родителей Максима таких денег нет. Но помочь мы можем все вместе. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Времени у Максима - все меньше.
По коридорам детского онкоцентра им. Блохина четырнадцатилетний Максим спешит на урок по алгебре. Из-за карантина в больнице занятия с преподавателями сейчас проходят онлайн. Все задачи по новой теме мальчик решает с ходу. Весь материал ещё перед уроком он изучил сам.
"В учебе у меня по всем предметам хорошо получается. В свободное время нахожу какие-то видео обучающие. По школе смотрю и запоминаю", - говорит Максим Хазов.
Не отстать от одноклассников и сдать со всеми ОГЭ в девятом классе - вот цель, ради которой Максим изо дня дней с упорством штудирует школьную программу. В том, что к экзаменам он подготовится не хуже других - не сомневается, хоть и понимает - в больнице он, скорее всего, надолго. Жизнь мальчика изменилась в октябре. Он не чувствовал себя плохо. Так же прилежно учился в школе. Занимался плаванием. Разве что по ночам у него вдруг стали сильно чесаться ноги. Мама отвела сына к дерматологу.
"Дерматолог забила тревогу, направила нас на дополнительные анализы. Поехали на КТ, и я увидела фразу в заключении. С тех пор с этого дня жизнь разделилась на до и после. В заключении стояла фраза: рекомендована консультация у онколога. Было много слез. Ну, пришлось собраться", - сказала мама мальчика Галина Хазова.
При том, что кроме зуда внешних проявлений болезни у Максима не было - так сильно детский организм сопротивлялся недугу - в онкологическом отделении областной больницы заподозрили опасное заболевание и направили мальчика в Москву. Там поставили диагноз.
"При обследовании у него была диагностирована 4 стадия лимфомы Ходжкина, нодулярный склероз. У него огромный объем опухолевого поражения. У Максима есть не только поражение лимфоузлов, также у него поражены лёгкие, кости и костный мозг, что для лимфомы Ходжкина является самым огромным объемом распространения опухоли", - сообщила Наталья Батманова, врач-детский онколог отделения химиотерапии и гемобластозов ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина".
Теперь стандартное лечение уже не поможет. На врачебном консилиуме специалисты нашли выход - применить суперинтенсивную химиотерапию с включением препарата "Адцетрис". Это лекарство при лимфомах целенаправленно разрушает только болезнетворные клетки, и организм восстанавливается. С ним Максиму, скорее всего, не потребуется даже пересадка костного мозга.
"Обычно назначают его, когда ничего не помогает, а нам он нужен прямо сейчас, чтобы вот плачевных результатов не было", - говорит мама Максима.
Вся сложность в том, что "Адцетрис" показан взрослым пациентам и назначить его ребенку врачи пока могут лишь в индивидуальном порядке. А значит, за счёт родителей. Срочно оплатить весь курс спасительной терапии стоимостью почти в 3 миллиона рублей семья мальчика не в силах.
Думая об этом, маме все сложнее сдерживать слезы при сыне. Ведь он, мудрый и рассудительный не по годам, все тяготы переносит стойко. О том, что случилось, не рассказывает даже друзьям.
- Пройдёт и пройдёт. Что случилось, то и произошло.
- Ты не хочешь, чтобы тебя жалели?
- Да. Зачем?
Не жалеть, а просто помочь мальчику может каждый. В наших силах подарить Максиму и его семье самый главный новогодний подарок - надежду на выздоровление!
Ещё раз напомню - курс лечения нужно начать как можно скорее. Чтобы помочь, достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709
КПП: 784101001
Р/счет: 40703810655240000096
Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 044030653
К/счет: 30101810500000000653
Назначение платежа: помощь на лечение Максима Хазова, программа 1331
Татьяна Сидорова, Николай Карбанов. "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram