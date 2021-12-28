Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Максима Хазова

У подростка редкая форма Лимфомы Ходжкина в четвертой стадии

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Этот сюжет - последняя надежда на нормальную жизнь четырнадцатилетнего Максима Хазова из Иванова. Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение мальчика. У подростка редкая форма Лимфомы Ходжкина в самой последней, четвертой стадии. Чтобы его спасти, нужен препарат "Адцетрис". Стоимость курса - почти 3 миллиона рублей, у родителей Максима таких денег нет. Но помочь мы можем все вместе. Для этого нужно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Времени у Максима - все меньше.

По коридорам детского онкоцентра им. Блохина четырнадцатилетний Максим спешит на урок по алгебре. Из-за карантина в больнице занятия с преподавателями сейчас проходят онлайн. Все задачи по новой теме мальчик решает с ходу. Весь материал ещё перед уроком он изучил сам.

"В учебе у меня по всем предметам хорошо получается. В свободное время нахожу какие-то видео обучающие. По школе смотрю и запоминаю", - говорит Максим Хазов.

Не отстать от одноклассников и сдать со всеми ОГЭ в девятом классе - вот цель, ради которой Максим изо дня дней с упорством штудирует школьную программу. В том, что к экзаменам он подготовится не хуже других - не сомневается, хоть и понимает - в больнице он, скорее всего, надолго. Жизнь мальчика изменилась в октябре. Он не чувствовал себя плохо. Так же прилежно учился в школе. Занимался плаванием. Разве что по ночам у него вдруг стали сильно чесаться ноги. Мама отвела сына к дерматологу.

"Дерматолог забила тревогу, направила нас на дополнительные анализы. Поехали на КТ, и я увидела фразу в заключении. С тех пор с этого дня жизнь разделилась на до и после. В заключении стояла фраза: рекомендована консультация у онколога. Было много слез. Ну, пришлось собраться", - сказала мама мальчика Галина Хазова.

При том, что кроме зуда внешних проявлений болезни у Максима не было - так сильно детский организм сопротивлялся недугу - в онкологическом отделении областной больницы заподозрили опасное заболевание и направили мальчика в Москву. Там поставили диагноз.

"При обследовании у него была диагностирована 4 стадия лимфомы Ходжкина, нодулярный склероз. У него огромный объем опухолевого поражения. У Максима есть не только поражение лимфоузлов, также у него поражены лёгкие, кости и костный мозг, что для лимфомы Ходжкина является самым огромным объемом распространения опухоли", - сообщила Наталья Батманова, врач-детский онколог отделения химиотерапии и гемобластозов ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина".

Теперь стандартное лечение уже не поможет. На врачебном консилиуме специалисты нашли выход - применить суперинтенсивную химиотерапию с включением препарата "Адцетрис". Это лекарство при лимфомах целенаправленно разрушает только болезнетворные клетки, и организм восстанавливается. С ним Максиму, скорее всего, не потребуется даже пересадка костного мозга.

"Обычно назначают его, когда ничего не помогает, а нам он нужен прямо сейчас, чтобы вот плачевных результатов не было", - говорит мама Максима.

Вся сложность в том, что "Адцетрис" показан взрослым пациентам и назначить его ребенку врачи пока могут лишь в индивидуальном порядке. А значит, за счёт родителей. Срочно оплатить весь курс спасительной терапии стоимостью почти в 3 миллиона рублей семья мальчика не в силах.

Думая об этом, маме все сложнее сдерживать слезы при сыне. Ведь он, мудрый и рассудительный не по годам, все тяготы переносит стойко. О том, что случилось, не рассказывает даже друзьям.

- Пройдёт и пройдёт. Что случилось, то и произошло. - Ты не хочешь, чтобы тебя жалели? - Да. Зачем?

Не жалеть, а просто помочь мальчику может каждый. В наших силах подарить Максиму и его семье самый главный новогодний подарок - надежду на выздоровление!

Ещё раз напомню - курс лечения нужно начать как можно скорее. Чтобы помочь, достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Хазова, программа 1331

Татьяна Сидорова, Николай Карбанов. "ТВ Центр".

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