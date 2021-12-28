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Возбуждено дело после крушения самолета в Удмуртии

10:40
  • вторник
  • 28 декабря 2021

В результате происшествия погиб человек

По факту гибели человека в результате крушения вертолета Ми-2 в Республике Удмуртия возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказали в Следственном комитета России.

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В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи выяснили, что вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртии в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта вертолет Ми-2 с регистрационным опознавательным знаком "RA-15671" потерпел крушение с падением на землю.

В настоящее время проводятся следственные действия, свидетелей допрашивают, назначены экспертизы, сообщается на официальном сайте Следкома.

Вертолет Ми-2 казанского авиапредприятия, проводивший облет нефтепроводов в Удмуртии, совершил жесткую посадку днем 27 декабря. На борту находились два человека, сначала оба выходили на связь. Перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. Один из членов экипажа от полученных травм скончался.

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