ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 1,4 млн пожилых москвичей привились от COVID-19 за год

11:20
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Это почти четверть от общего числа вакцинированных жителей города

За период с 28 декабря 2020 года по настоящее время вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве прошли свыше 1,4 млн пожилых граждан. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Год с прививкой: как набирала обороты вакцинация в Москве

Как уточнила заммэра, это составляет почти четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. При этом более 463 тысячи москвичей старше 60 лет уже прошли ревакцинацию.

Ракова подчеркнула, что это вносит важный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в столице.

Заместитель мэра также напомнила, что пожилые люди являются особенно уязвимыми перед угрозой COVID-19, поэтому в Москве максимально быстро организовали вакцинацию людей старшего возраста, сообщает АГН "Москва".

По состоянию на 17 декабря уровень коллективного иммунитета в столице превысил 72%: 6 604 953 человека вакцинировались первым компонентом, 6 147 395 человек прошли полную вакцинацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.