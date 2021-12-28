Более 1,4 млн пожилых москвичей привились от COVID-19 за год

Это почти четверть от общего числа вакцинированных жителей города

За период с 28 декабря 2020 года по настоящее время вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве прошли свыше 1,4 млн пожилых граждан. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнила заммэра, это составляет почти четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. При этом более 463 тысячи москвичей старше 60 лет уже прошли ревакцинацию.

Ракова подчеркнула, что это вносит важный вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции в столице.

Заместитель мэра также напомнила, что пожилые люди являются особенно уязвимыми перед угрозой COVID-19, поэтому в Москве максимально быстро организовали вакцинацию людей старшего возраста, сообщает АГН "Москва".

По состоянию на 17 декабря уровень коллективного иммунитета в столице превысил 72%: 6 604 953 человека вакцинировались первым компонентом, 6 147 395 человек прошли полную вакцинацию.

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