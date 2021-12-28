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Киев назвал гарантии безопасности России унизительными для США

10:57
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Такого ни разу не было с момента основания альянса

Предложенные Россией гарантии безопасности являются унизительными для США и стран НАТО.
Лавров раскрыл детали предстоящих переговоров по гарантиям безопасности

Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Киев надеется, что Вашингтон не примет предложение Москвы и не откажется от военного присутствия в странах Североатлантического альянса.

"Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса", - заявил Кулеба "РБК-Украина".

В середине декабря Москва предложила США и другим странам НАТО заключить договор о гарантиях безопасности. Документ состоит из девяти пунктов, в том числе, в нем есть требование исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение Украины к альянсу. Совместное обсуждение договоренностей намечено на январь 2022 года.

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