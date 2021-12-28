Наталья Сергунина: "Москино" приглашает в праздники на бесплатные показы мультфильмов

В Москве пройдет ретроспектива советских мультфильмов на зимние темы

Сеть кинотеатров "Москино" к новогодним праздникам подготовила ретроспективу советских мультфильмов на зимние темы. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

С 3 по 8 января на большом экране можно будет увидеть анимационные ленты, на которых выросло несколько поколений: “Снежная королева”, “Умка”, “Шайбу! Шайбу!”, “Дед Мороз и лето”, “Щелкунчик”.

Сеансы бесплатные, для их посещения требуется зарегистрироваться на событие на сайте “Москино”. Там же опубликовано подробное расписание мультпоказов.

Сеансы пройдут в кинотеатрах "Искра", "Полет", "Сатурн", "Тула" и "Спутник". Посетить их могут детей любого возраста и их родители, а также поклонники отечественной мультипликации.

"Москино" входит в структуру Департамента культуры Москвы. В 13 городских кинотеатрах ежегодно организуют кинопоказы к памятным датам, фестивали авторского кино, премьеры фильмов и встречи с известными режиссерами.

Ранее жителям Москвы рассказали о порядке проведения мероприятий в новогодние каникулы. Количество зрителей каждого представления составит не более 70% от общей заполняемости зала. Посетителей старше 18 лет будут пропускать только при наличии QR-кода.

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