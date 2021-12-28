Набиуллина призвала не спешить брать ипотеку из страха

Нужно взвесить все за и против

Пик роста цен на недвижимость в России пройден, замедление роста цен на жилье произойдет на фоне растущего предложения недвижимости.

Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Несмотря на то, что ставки по ипотеке могут вырасти, проценты по кредитам будут расти меньше, чем ключевая ставка и инфляция.

Глава ЦБ призвала россиян не оформлять бездумно ипотеку, опасаясь, что она скоро подорожает, передает РИА Новости.

"Не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию <…> бежать, спешить брать сейчас ипотечный кредит, наверное, не стоит, надо смотреть, какие индивидуальные условия у каждой семьи", - сообщила Набиуллина.

Резкое увеличение стоимости жилья началось в 2020 году после введения программы льготной ипотеки. В результате квадратный метр в новых домах подорожал в среднем на треть.

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