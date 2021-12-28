Глава ЦБ опровергла введение тотального контроля над платежами физлиц

Сообщения о контроле над всеми операциями граждан не соответствуют действительности

Центробанк не намерен вводить тотальный контроль над платежами физических лиц. Об этом рассказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Ранее появились сообщения, что Центробанк начнет запрашивать информацию обо всех переводах между гражданами. В перечень этой информации должны были войти переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет, между электронными кошельками и картами, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, через Систему быстрых платежей, через платежные терминалы и другие.

Однако Набиуллина заявила, что Центробанк не планирует собирать данные о переводах граждан. Она уточнила, что регулятор в настоящее время сосредоточен на работе с некоторыми банками, в которых выявляется риск применения их платформ для платежей на счета нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид.

Это необходимо для эффективной работы с такими случаями, рассказала глава Центробанка в эфире телеканала "Россия 1".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram