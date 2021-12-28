Опрос показал, довольны ли россияне своей жизнью

Индекс удовлетворенности жизнью составил 47 пунктов

Почти половину (48%) россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, в целом устраивает их нынешняя жизнь. По сравнению с октябрем 2021 года показатель вырос на два процентных пункта, однако сократился с сентября на четыре п.п.

Жизнь отчасти устраивает, отчасти — нет 25% опрошенных, а 26% признались, что в целом недовольны жизнью.

Индекс удовлетворенности жизнью, рассчитанный на основе этих данных, составил 47 процентов — как и годом ранее.

При этом три четверти россиян (76%) оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее, 23% считают его плохим. Индекс самооценки материального положения составил 53 пункта и достиг максимума за последний год.

Что касается настроя россиян относительно экономической ситуации в стране, 61% уверены, что самые тяжелые времена для России еще впереди, 16% полагают, что мы переживаем их сейчас, а 18% уверены, что эти труности уже позади.

Индекс социального оптимизма в ноябре составил −59 пунктов, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, о чем больше всего мечтают россияне. О здоровье мечтают 10% опрошенных, о покупке дома или квартиры — 8%. Третье место в рейтинге желаний заняли путешествия (4%).

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