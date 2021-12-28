В России выявили меньше 22 тысяч новых случаев коронавируса

Вылечился 43961 заболевший

В России за минувшие сутки зарегистрировано 21922 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 935 человек, выздоровел 43961 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 1802. В Москве за сутки заболели 1705 человек, в Московской области - 1574.

За весь период пандемии в стране выявлено 10437152 случая инфекции. Умерли 306090 пациентов. Выздоровели 9337447 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram