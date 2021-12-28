Мурашко: хочется верить, что пандемия закончится в 2022 году

Важен вклад каждого человека

Для победы над пандемией коронавируса необходимо участие каждого человека .

Нельзя, чтобы у людей сложилось ложное впечатление, что "один человек взмахнет волшебной палочкой и все станет как прежде", заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Только совместными усилиями возможна победа над COVID-19 в следующем году.

"Очень хочется верить, что все закончится (в 2022 году – прим. ред.)", - сказал министр в эфире канала "Россия 24".

Мурашко подчеркнул, что профилактика коронавируса является самым главный инструментом в борьбе с коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram