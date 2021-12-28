Омбудсмен предложила добавить новое направление использования маткапитала

Деньги предлагается тратить на дорогостоящее лечение

Средства материнского капитала следует разрешить использовать на дорогостоящее лечение и реабилитацию. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Омбудсмен предложила министрам труда и здравоохранения рассмотреть возможность дополнения сферы применения материнского капитала. По мнению Волынец, это необходимо в случаях, когда ребенку ставят сложный диагноз либо он утрачивает здоровье после несчастного случая или ДТП.

Такие случаи требуют от родителей значительных финансовых затрат, особенно в период до официального установления инвалидности ребенка, отметила Волынец.

В связи с этим омбудсмен предложила разрешить использовать маткапитал на оплату не входящих в перечень бесплатных медицинских услуг по полису ОМС реабилитационных процедур, лечение, приобретение лекарственных препаратов до установления статуса "ребёнок-инвалид", сообщает RT.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить возможности использования материнского капитала для одиноких родителей, позволив им использовать эти средства для приобретения детских товаров.

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