Ученые обнаружили пользу в инфицировании "омикроном"

Новый штамм способствует нейтрализации "дельты"

В организмах пациентов, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон", вырабатываются антитела, способные нейтрализовать вариант "дельта". К такому выводу пришли исследователи из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения.

Ученые изучили показатели 30 человек, заразившихся омикрон-штаммом. Среди участников исследования были как прошедшие вакцинацию от COVID-19, так и невакцинированные.

Выяснилось, что нейтрализации "омикрона" увеличилась в 14 раз за две недели в результате гуморального иммунного ответа на этот вариант. При этом нейтрализация "дельты" возросла в 4,4 раза.

Как предполагают авторы исследования, повышение сопротивляемости организма штамму "дельта" у зараженных "омикроном" может вызвать уменьшение способности "дельты" к повторному инфицированию. А поскольку "омикрон" менее вирулентен, в итоге это способно привести к вытеснению "дельты", сообщает РИА Новости.

Ранее американские медики сравнили, как распространялся во время первой и последующих волн пандемии возбудитель COVID-19. Расчеты показали, что штамм "омикрон" в ЮАР распространялся на 36% быстрее дельта-варианта и вдвое быстрее первых штаммов коронавируса.

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