ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые обнаружили пользу в инфицировании "омикроном"

12:44
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Новый штамм способствует нейтрализации "дельты"

В организмах пациентов, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон", вырабатываются антитела, способные нейтрализовать вариант "дельта". К такому выводу пришли исследователи из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения.
"Омикрон" назвали самым заразным штаммом

Ученые изучили показатели 30 человек, заразившихся омикрон-штаммом. Среди участников исследования были как прошедшие вакцинацию от COVID-19, так и невакцинированные.

Выяснилось, что нейтрализации "омикрона" увеличилась в 14 раз за две недели в результате гуморального иммунного ответа на этот вариант. При этом нейтрализация "дельты" возросла в 4,4 раза.

Как предполагают авторы исследования, повышение сопротивляемости организма штамму "дельта" у зараженных "омикроном" может вызвать уменьшение способности "дельты" к повторному инфицированию. А поскольку "омикрон" менее вирулентен, в итоге это способно привести к вытеснению "дельты", сообщает РИА Новости.

Ранее американские медики сравнили, как распространялся во время первой и последующих волн пандемии возбудитель COVID-19. Расчеты показали, что штамм "омикрон" в ЮАР распространялся на 36% быстрее дельта-варианта и вдвое быстрее первых штаммов коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Биологическая лаборатория
Биологическая лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.