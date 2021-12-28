Минкульт подвел итоги проекта "Пушкинская карта" в 2021 году

Оформлено почти 4 миллиона карт

В России в 2021 году было выдано 3,8 млн "Пушкинских карт", их держатели приобрели свыше 2,5 млн билетов в учреждения культуры. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказала замглавы Минкульта Ольга Ярилова.

Как уточнила заместитель министра, с сентября по декабрь — в п ериод реализации проекта в 2021 году — куплено более 2,5 млн билетов на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. В настоящее время к проекту присоединились более 3 тысяч учреждений культуры.

Лидируют по темпам распространения "Пушкинской карты" Татарстан, Башкирия, Москва, Санкт-Петербург и Волгоградская область. При этом к программе присоединились уже все российский регионы, сообщает РИА Новости.

"Пушкинскую карту" могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты изначально составлял три тысячи рублей, затем было решено увеличить его до пяти тысяч. На эти средства держатели карт могут посещать музеи, театры и другие учреждения культуры.

Между тем в Госдуме предлагают расширить действие программы "Пушкинская карта" на другие возрастные категории. Депутат Евгений Федоров предложил выдавать карту детям с трех лет, а Виталий Милонов считает необходимым делать это для всех россиян, независимо от возраста.

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