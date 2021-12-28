В Петербурге стартовала встреча Путина и Назарбаева

Общение проходит в формате тет-а-тет

Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Общение проходит в формате тет-а-тет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в соцсети пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

Последний раз Назарбаев и Путин встречались 30 июня в Москве. Тогда первый президент Казахстана находился в России с рабочим визитом.

Во вторник Назарбаев прилетел в Россию на неформальную встречу лидеров стран-участниц СНГ. Для участия в саммите также прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он проведет встречу с Путиным завтра.

Инициатором неформальной встречи лидеров СНГ стал российский президент. Помимо общей встречи на полях саммита могут состояться и отдельные беседы. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен пообщаться во время этого мероприятия с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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