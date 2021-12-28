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Пескову неизвестно, где Путин будет встречать Новый год

13:12
  • вторник
  • 28 декабря 2021

У Кремля пока нет информации

В Кремле пока не знают, где президент России Владимир Путин отметит новогодние праздники – в Москве или Сочи.

Так ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.  "Сейчас пока не могу сказать", - отметил спикер Кремля (цитата по РИА Новости). 

Ранее Песков сообщил, что Путин отметит праздник в кругу родных и близких людей. Первые несколько дней глава государства будет отдыхать, а уже в середине новогодних праздников приступит к своим рабочим обязанностям.

"Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам", - заметил пресс-секретарь.

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