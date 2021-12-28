Песков объяснил, как определят число участников послания президента Федеральному собранию

На большой пресс-конференции главы государства присутствовали 500 человек

Число участников послания президента России Федеральному собранию зависит от ряда факторов. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, в ситуации с пандемией все зависит от конкретного момента и каждый раз определяется совместно со специалистами Роспотребнадзора.

В частности, число участников зависит от масштабов пространства, где проводится мероприятие, а также от "кривой волны", цитирует Пескова ТАСС.

23 декабря Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию, количество участников которой ограничили до 500 человек в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

В начале 2022 года российский лидер выступит с очередным посланием к Федеральному собранию, конкретная дата пока не названа. Число участников мероприятия пока также неизвестно.

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