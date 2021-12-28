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Лавров: разговоры об изоляции России - от лукавого

14:41
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Министр отметил, что у Москвы сейчас много единомышленников на международной арене

На предстоящих переговорах с США Москва будет твердо отстаивать свои интересы. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров на первом заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что западные страны сознательно избегают универсальных форматов сотрудничества, при которых им приходится договариваться с Россией, Китаем и целым рядом других государств. В тоже время у Москвы сейчас много единомышленников на международной арене.

"Когда мы смотрим на календарь внешних контактов российского руководства, становится понятно, что все разговоры об изоляции России - это от лукавого. Наоборот, наши подходы пользуются все большей популярностью, особенно в условиях, когда западные коллеги все чаще не просто забывают, а сознательно уходят от уважения международного права и ссылаются исключительно на некий миропорядок, основанный на правилах. Правила они пишут сами, в узком кругу", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

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