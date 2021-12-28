Развязку на пересечении МКАД и Осташковского шоссе откроют в 2022 году

Объект готов более чем на 50%

Развязка на пересечении Осташковского шоссе и МКАД готова больше чем наполовину. Прежняя - клеверная - с потоком транспорта уже не справлялась. Скоро здесь появятся современные эстакады-съезды. Старые участки реконструируют. Когда горожане смогут оценить обновлённый участок?

Здесь уже больше года не стихает гул тяжелой техники. Строители вынесли коммуникации, возводят новые съезды и путепроводы. Работают и на земле, и на нескольких уровнях будущих пролетов. Но чтобы оценить всю сложность и красоту масштабного проекта, нужно подняться еще выше. Ведь развязка на пересечении Осташковского шоссе и МКАД готова уже больше чем наполовину.

В 90-е в столице сделали масштабную реконструкцию МКАД. Тогда и появились так называемые "клеверные" развязки. За прошедшие годы трафик в столице вырос в разы. Эти съезды напоминали бутылочные горлышки и, как следствие, стали причиной пробок. Сейчас задача строителей – не ухудшить дорожную ситуацию во время проведения работ.

"На трафик сама стройка никак не влияет. На сегодняшний день все съезды работают. Движение по МКАДу и параллельным съездам – все идет. Мы не заняли ни одной полосы. В принципе, все работает", - сообщил руководитель проекта Павел Сазонов.

После реконструкции здесь будут боковые проезды с внешней и внутренней сторон МКАД, десять лево- и правоповоротных съездов. Всего появится больше пяти километров новых магистралей.

За последние годы на Московской кольцевой уже реконструировали или построили с нуля 18 развязок. Изменился трафик не только на МКАД, но и на прилегающих улицах. Еще одна новая развязка улучшит дорожную ситуацию семи столичных районов, а также Мытищ с населением в 600 тысяч человек.

"Такой достаточно сложный участок, потому что там достаточно большое напряжение, большой трафик, но мы, тем не менее, справляемся. По контракту у нас 23-й год, но мэром Москвы была поставлена задача как можно быстрее закончить", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Казалось бы, самое трудное здесь – возвести многотонные конструкции. Но это не так, говорят инженеры. Основная и самая тяжелая работа еще впереди, когда строителям предстоит убрать временные и запустить новые съезды, не нарушив при этом движение транспорта.

Поехать по новому участку МКАД можно будет уже в следующем году.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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