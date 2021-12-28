В Москве запустили тысячу электробусов

Юбилейный посвящен теме экологии

Современный и зелёный. Сегодня в Москве на линию вышел 1000-й электробус. Он посвящён теме экологии, а узнать его можно по яркому оформлению. Всего по улицам города будут ходить три таких тематических электробуса.

Планируется, что за несколько месяцев они перевезут порядка 400 тысяч человек. Все машины сделаны на столичном заводе и соответствуют самым высоким требованиям. Но на этом эко-проект в Москве не заканчивается - в следующем году развитие "зелёного" транспорта будет продолжено.

"В 2022 году у нас план приобрести около 500 новых электробусов. Все они пойдут на самые востребованные маршруты города. Москва - номер один город в Европе по количеству чистого транспорта. Один электробус сокращает выбросы примерно на 260 килограммов в год - это выбросы, которые идут от обычного дизельного автобуса", - сказал Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта.

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