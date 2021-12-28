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Москвичам рассказали о правилах безопасной зимней рыбалки

15:29
  • вторник
  • 28 декабря 2021

В столице проходят рейды МЧС

На новогоднем столе москвичей может появиться не только качественная икра, но и хорошая рыба. Особая гордость - выловленная самостоятельно. Однако, отправляясь на рыбалку, надо помнить, что когда на улице сильный мороз, лёд не всегда может быть прочным.

Со стороны это напоминает старинную русскую забаву. Но всё не так радостно, как кажется. Рыбаки всеми силами и средствами пытаются вытащить провалившегося под лёд товарища.

Во время зимней рыбалки такая опасность подстерегает повсюду. Несмотря на морозы, в отдельных местах рек и озёр лёд может не вставать всю зиму. Поэтому на всех московских водоёмах сейчас дежурят сотрудники МЧС и предупреждают отдыхающих о реальной угрозе жизни.

Как правило, с собой у рыбаков для самоспасения ничего нет. Даже простой верёвки. А отдыхающих на льду много, несмотря на мороз. И случись беда, помочь зачастую просто нечем. У берегов и на отмели лёд может оказаться очень тонким, и спасатели призывают всегда прощупывать поверхность, перед тем, как ступить на неё. И обязательно обращать внимание на цвет снега. Если он потемнел, значит, там скапливается вода, и есть вероятность провалиться.

"Есть промоины, которые не замерзают всю зиму, они несут опасность. Их можно под снегом не заметить и просто провалиться, утонуть. Поэтому на льду надо быть внимательным", - советует начальник инспекции по маломерным судам в Москве Максим Глушков.

Спасательный катер на воздушной подушке позволяет в рекордно короткие сроки преодолевать большие расстояния и прийти на помощь в считанные секунды. В кабине судна есть всё необходимое для спасения - верёвки, круги, жилеты и бензоинструмент. На Москве-реке и в Строгинском затоне спасатели проверяют толщину льда несколько раз в сутки.

Однако о выходе на лёд на тяжёлой технике, например, снегоходе, спасатели вообще советуют забыть. Даже после сильных морозов в определённых местах лёд легко может дать слабину. Особенно под большим весом. Любые прогулки по замерзшей воде лучше совершать пешком или на лыжах и всегда иметь с собой средства спасения, например, жилет или на крайний случай нож и верёвку.

Илья Данильцев, Владимир Подымский, Владислав Карташов и Максим Александров, "ТВ Центр".

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