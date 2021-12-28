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Верховный суд ликвидировал "Мемориал"

13:43
  • вторник
  • 28 декабря 2021

С ходатайством о ликвидации в суд ранее обратилась Генеральная прокуратура

Верховный суд ликвидировал организацию-иноагента "Международный Мемориал". Защита обжалует это решение, передает РИА Новости.

Общественная организация "Международное правозащитное общество Мемориал" — организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Она была признана иностранным агентом в 2016 году.

По мнению представителей Генпрокуратуры, которые и обратились в суд с просьбой о ликвидации, организация-иноагент "создает лживый образ СССР как террористического государства".

В России также действует одноименный правозащитный центр — это "Мемориал" (иноагент с 2014 года). Вопрос о его ликвидации сейчас тоже рассматривается в суде.

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