Верховный суд ликвидировал "Мемориал"

С ходатайством о ликвидации в суд ранее обратилась Генеральная прокуратура

Верховный суд ликвидировал организацию-иноагента "Международный Мемориал". Защита обжалует это решение, передает РИА Новости.

Общественная организация "Международное правозащитное общество Мемориал" — организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Она была признана иностранным агентом в 2016 году.

По мнению представителей Генпрокуратуры, которые и обратились в суд с просьбой о ликвидации, организация-иноагент "создает лживый образ СССР как террористического государства".

В России также действует одноименный правозащитный центр — это "Мемориал" (иноагент с 2014 года). Вопрос о его ликвидации сейчас тоже рассматривается в суде.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram