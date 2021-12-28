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Названы российские города — претенденты на проведение ОИ-2036

13:54
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Россия уже дважды принимала Олимпийские игры

России необходимо подать заявку на право проведения Олимпийских игр 2026 года. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко.
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Как отметил замглавы кабмина, в России сразу несколько городов мирового уровня готовы принять Олимпиаду-2036.

В числе потенциальных претендентов Чернышенко перечислил Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Владивосток, сообщает АГН "Москва".

Россия уже дважды принимала Олимпийские игры: летние ОИ-1980 прошли в Москве, зимние ОИ-2014 — в Сочи.

Между тем президент России Владимир Путин подтвердил, что приедет на открытие зимней Олимпиады в Пекине, которая пройдет в феврале 2022 года. Президент выразил уверенность, что зимние Олимпийские Игры пройдут на самом высоком уровне.

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