Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России с 1 января

А их работодателей - крупно штрафовать

С 1 января 2022 года иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу в России, будут не только штрафовать, но и выдворять за пределы страны.

В МВД России напомнили, что 31 декабря 2021 года заканчиваются введенные президентом Владимиром Путиным временные меры для оформления документов, подтверждающих законность пребывания в России.

"С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", - говорится в сообщении.

Иностранцам без документов на работу нужно безотлагательно обратиться в органы внутренних дел до конца года, подчеркнули в МВД.

Работодатели, которые рискнули принять на работу человека без документа, получат штраф до 800 рублей за каждого такого работника, передает РИА Новости.

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