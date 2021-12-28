Вооруженный мужчина пытался ворваться в больницу в Ставрополье

Обстоятельства выясняются

В Ставропольском крае вооруженный мужчина предпринял попытку ворваться в больницу.

Инцидент произошел в городе Светлоград. Мужчину оперативно обезвредили и задержали сотрудники правопорядка, передает источник "Интерфакса". По предварительным данным, никто не пострадал.

Мотивы преступника пока неизвестны, начата проверка. Источник ТАСС утверждает, что оружия у злоумышленника не было, он угрожал петардами.

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