В Крыму отменили QR-коды на новогодние праздники

Ограничения приостановлены до 20 января 2022 года

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 28 декабря, изменил собственный указ о режиме повышенной готовности в регионе, введенном в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Аксенов распорядился временно приостановить действие требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест. До 20 января 2022 года можно будет без кода посещать торгово-развлекательные центры, экскурсии, заведения общепита, учреждения культуры, спортивные объекты.

С 20 января для посещения общественных мест в Крыму вновь нужно будет предъявлять QR-код вакцинированного от коронавируса или переболевшего им, либо справку от отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста. Срок действия справок — не более 48 часов.

Указ вступает в силу со дня его подписания, текст документа опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

Осенью в гостиницах полуострова смягчили ограничения, введенные из-за коронавируса. С 8 ноября при заселении в отели не нужно предъявлять отрицательные ПЦР-тесты при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации.

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