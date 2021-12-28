ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму отменили QR-коды на новогодние праздники

14:20
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Ограничения приостановлены до 20 января 2022 года

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник, 28 декабря, изменил собственный указ о режиме повышенной готовности в регионе, введенном в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Москвичам рассказали о порядке проведения мероприятий в новогодние каникулы

Аксенов распорядился временно приостановить действие требования о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест. До 20 января 2022 года можно будет без кода посещать торгово-развлекательные центры, экскурсии, заведения общепита, учреждения культуры, спортивные объекты.

С 20 января для посещения общественных мест в Крыму вновь нужно будет предъявлять QR-код вакцинированного от коронавируса или переболевшего им, либо справку от отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста. Срок действия справок — не более 48 часов.

Указ вступает в силу со дня его подписания, текст документа опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

Осенью в гостиницах полуострова смягчили ограничения, введенные из-за коронавируса. С 8 ноября при заселении в отели не нужно предъявлять отрицательные ПЦР-тесты при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Зимний отдых в Крыму
Зимний отдых в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.