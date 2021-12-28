Опубликован график работы пунктов вакцинации в Москве на новогодние каникулы

Выходным днем будет только 1 января

Сегодня исполнился ровно год, как в Москве началась вакцинация от коронавируса среди москвичей пожилого возраста. За это время прививки уже сделали более одного миллиона четырехсот тысяч пенсионеров. Кроме того, почти 500 тысяч москвичей старше 60 лет, прошли ревакцинацию.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что в столице максимально быстро была организована вакцинация людей старшего возраста. Город также разработал систему различных бонусов для тех, кто сделал прививку.

И сегодня же стал известен график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники. Они будут открыты с 31 декабря по 9 января с 11 часов утра до 6 вечера. Выходным днём будет только 1 января.

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