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Россияне оценили предложение включить новогодние каникулы в отпуск

14:46
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Больше половины респондентов выступили против

Каждый второй участник исследования, проведенного сервисом SuperJob, выступил против инициативы отменить новогодние нерабочие дни и вместо них предоставлять дополнительные дни к отпуску.
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За такой подход высказались 38% респондентов, еще 12% участников опроса затруднились с ответом.

Женщины протестовали против данной инициативы чаще мужчин (59% и 44% противников в каждой из гендерных групп), а россияне старше 45 лет — чаще молодежи (52% и 47% соответственно).

Сторонники отменить новогодние выходные в пользу отпуска заявляли, что зимой отдыхать хочется не всегда, а летом нерабочих дней не хватает. Противники инициативы не хотят менять привычные устои, сетуют на нежелание работодателя давать даже две недели положенного отпуска, не говоря уже о дополнительном, сообщает РИА Новости.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал новогодние каникулы периодом экстремального скачка смертности и предложил вместо длинных новогодних выходных давать дополнительно к ежегодному отпуску 15 дней.

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