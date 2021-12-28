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Путин открыл неформальный саммит лидеров стран СНГ

14:40
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Он подчеркнул символичность встречи в год 30-летия создания содружества

В Санкт-Петербурге стартовал неформальный саммит лидеров стран СНГ. Открыл форум Владимир Путин. Он поприветствовал коллег и подчеркнул символичность встречи, которая проходит в год тридцатилетия создания Содружества независимых государств.

"Одна из главных тем, ради которой мы собрались в таком текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, я уже упомянул об этом, – это наша общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции. Наши коллеги сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме", - заявил Путин.

Ранее российский президент провёл двустороннюю встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который является инициатором создания Евразийского экономического союза. Путин подчернил, что механизмы, разработанные в рамках ЕАЭС, доказали свою эффективность в период пандемии.

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