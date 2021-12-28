Подробности инцидента с вооруженным врачом в больнице Ставрополья

Мужчина поссорился с женой

Напавшим на больницу в ставропольском Светлограде оказался работающий там врач-анестезиолог.

Как сообщает telegram-канал "Подъем", медик был нетрезв и поссорился с женой, которая работает в той же больнице медсестрой. Анестезиолог ворвался в здание и несколько раз выстрелил в стены и потолок. Источник ТАСС утверждает, что у мужчины в руках были петарды, а не оружие.

Злоумышленника оперативно обезвредили сотрудники правопорядка. Никто не пострадал. Его жене потребовалась капельница от пережитого стресса.

"Ведутся следственные действия. Режим работы учреждения здравоохранения в целом не нарушен", - написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Instagram.

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