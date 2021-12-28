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Центр Гамалеи подтвердил способность "Спутника V" нейтрализовать "омикрон"

15:01
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Об этом рассказал президент России Владимир Путин

Вакцина "Спутник V" нейтрализует новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал президент России Владимир Путин, выступая на саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
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Российский лидер отметил, что беседовал с главой Центра имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Там подтвердили, что препарат "точно нейтрализует новый штамм".

Гинцбург в беседе с президентом уточнил, что лишь клинические исследования могут дать окончательный ответ о параметрах нейтрализации, однако отметил, что уровень очень высок, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее в ходе исследований стало известно, что у всех ревакцинированных "Спутником V" появились нейтрализующие антитела к омикрон-штамму COVID-19. При этом уровень антител к "омикрону" в сыворотках крови вакцинированных немного выше, чем к исходному штамму коронавируса.

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