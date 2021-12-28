Россиян ожидает "голубоватый" январь

Средние температуры будут близки к норме

Прогностические карты практически всей России в январе 2022 года, вероятнее всего, будут окрашены в бледно-голубой цвет. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт пояснил, что это означает температуры, близкие к нормативным значениям с отрицательным знаком.

Лишь на юго-востоке европейской территории России температура ожидается выше многолетних значений, уточнил Вильфанд.

Метеоролог также предупредил, что "голубоватые" прогностические карты еще не означают отсутствие резких перепадов температуры — зима будет неровной, сообщает РИА Новости.

Ранее Вильфанд рассказал, что в январе и феврале 2022 года общее число оттепелей будет превышать нормативные климатические характеристики. Вместе с тем прогнозируются и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов.

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