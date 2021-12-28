Решение было вынесено в закрытом режиме

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина лишили водительских прав на полтора года, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на решение суда Лысогорского района Саратовской области.

Решение было вынесено 27 декабря, дело рассматривалось в закрытом режиме.

Парламентарий стал фигурантом дела после того, как убил и разделал лося. Разрешения на охоту у Валерия Рашкина не было. После инцидента Госдума лишила депутата неприкосновенности.

Рашкину вменяется незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба.

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