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Рашкина лишили водительских прав

15:26
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Решение было вынесено в закрытом режиме

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина лишили водительских прав на полтора года, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на решение суда Лысогорского района Саратовской области.
Второму фигуранту "дела Рашкина" избрали меру пресечения

Решение было вынесено 27 декабря, дело рассматривалось в закрытом режиме.

Парламентарий стал фигурантом дела после того, как убил и разделал лося. Разрешения на охоту у Валерия Рашкина не было. После инцидента Госдума лишила депутата неприкосновенности.

Рашкину вменяется незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба.

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