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Попова: коронавирус становится сезонным заболеванием

15:25
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Будут появляться все новые штаммы

В будущем можно ожидать появления все новых штаммов коронавируса, он продолжит мутировать. COVID-19 уже сейчас становится сезонным заболеванием, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Вирус, конечно, будет мутировать. И будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет", - сказала Попова на неформальной встрече руководителей стран СНГ.

В противоэпидемической практике не принято чего-то ожидать, отметила Попова. Главное сейчас, по словам главы Роспотребнадзора - принимать меры, которые предотвратят распространение вируса. Если не прививаться и не соблюдать меры профилактики, завтра будет гораздо хуже. Цель сегодня - это максимальный коллективный иммунитет, приводит слова Поповой ТАСС.

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