Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

У Весов будет прекрасный день, а задуманное Козерогами принесет плоды

Гороскоп на сегодня, 29 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Вы давно хотели перемен на работе. Появится несколько возможностей, за которые можно зацепиться, но не все они приведут к реальному результату. Включите интуицию.

Тельцы

Потратьте время на общение с детьми - своими или чужими. В них кроется великая сила любви, которой вам сейчас не хватает для рывка.

Близнецы

Сегодня не ожидайте хорошего от окружающих, творите добро сами. Это существенно повлияет на ваши личные вибрации и направит в продуктивную сторону.

Раки

Вы до краёв полны энергии, так что планируйте любую активность. Желательно, чтобы она была связана с детьми, спортом, родственниками, природой. Всё это зарядит ваш личный аккумулятор.

Львы

Вам захочется лишний раз подтвердить свою экспертность. Благо, появится чудесная возможность. Восторженные взгляды публики поднимут вашу самооценку до небес.

Девы

Вам не хватает толчка, чтобы ступить на дорогу успеха. Внутренние страхи и неверные установки правят вами. Ищите поддержки у семьи, и обязательно её найдёте.

Весы

День сложится прекрасно, но для пущего счастья останется только поговорить с одним человеком, чьё мнение для вас решающее. Он подскажет, как поступить в спорной ситуации, чтобы выйти из неё победителем.

Скорпионы

Сегодня вам нужно подтвердить сокровенные истины, которыми руководствуетесь. Это поможет вам удостовериться в их правильности и объективно взглянуть на проблемы.

Стрельцы

Ваше мнение сейчас невероятно ценно, но не распыляйте энергию без повода. Выберите определённую позицию и придерживайтесь её, что бы ни случилось. Всё-таки принципиальность - ваш особенный конёк.

Козероги

Задуманное вами должно принести плоды, если в последний момент вы не решите сдать назад. Трижды подумайте, хватит ли вам ресурсов. Ответ “да” говорит об одном - нужно действовать.

Водолеи

День окажется лёгким и спокойным. Не торопясь займитесь творчеством, оформлением дома или новогодних подарков. Создайте уют, и энергия богатства сама придет в ваш дом.

Рыбы

Вас ждёт отличный день, наполненный приятным общением с близкими. Еще раз пробегитесь по спискам подарков, убедитесь, что каждый дорогой вам человек получит от вас приятный сюрприз.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram