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Вялость и апатия: чем вредны попытки "отоспаться за весь год"

15:41
  • вторник
  • 28 декабря 2021

В новогодние выходные важен правильный режим

Предстоящие длинные праздничные выходные в глазах многих россиян — шанс "отоспаться за весь год", однако делать этого не стоит. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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Медик пояснил, что чрезмерно долгий сон вреден для здоровья, как и недосып. Попытки "отоспаться за весь год" грозят вялостью и апатией, причем это справедливо и для ситуаций, когда люди просто не выходят из дома.

Тяжельников порекомендовал и в длинные выходные придерживаться обычного распорядка. Отдохнуть можно 31 декабря, однако уже 1 января врач советует поставить будильник.

Помимо злоупотребления сном нельзя переусердствовать с едой и алкоголем, предупредил эксперт. Это чревато не только лишним весом, но и обострением болезней ЖКТ.

Также опасно выходить на улицу без теплой одежды, особенно для разгоряченных людей, цитирует Тяжельникова АГН "Москва".

Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала москвичам встретить Новый год одновременно с Камчаткой или Владивостоком — перенести праздничное застолье на дневное время, а ночью проявить умеренность в еде.

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