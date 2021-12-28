Президент Туркмении поблагодарил Россию за отсутствие COVID-19 в стране

Коронавируса в Туркменистане нет благодаря российским вакцинам

В Туркменистане нет пандемии коронавирусной инфекции благодаря российским вакцинам от этого заболевания. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Глава государства выразил благодарность Российской Федерации за препараты. Он рассказал, что в Туркмении одними из первых зарегистрировали и "Спутник V", и "ЭпиВакКорону" для вакцинации населения. В ближайшие дни в страну поступит "Спутник Лайт", в том числе для бустерных прививок.

Бердымухамедов выразил мнение, что России хорошо бы централизованно давать указания и пособия по изучению бактериологии и вирусологии, сообщает ТАСС.

Туркменистан является на сегодняшний день единственным бывшим советским государством, в котором нет ни одного официально зарегистрированного случая COVID-19. В государстве действуют строгие ограничения на въезд и международное авиасообщение, введен масочный режим. Для всех граждан Туркмении старше 18 лет вакцинация от коронавируса является обязательной.

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