Роспотребнадзор уточнил уровень коллективного иммунитета в России

По последним данным, он превысил 60%

Роспотребнадзор уточнил уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России. По данным ведомства, он превысил 60%.

"Коллективный иммунитет в Российской Федерации по состоянию на 24 декабря - 60,4%", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", созданная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года. Позже появились еще две российские вакцины - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от центра имени Чумакова.

В конце августа зарегистрирована еще одна вакцина центра "Вектор" - "ЭпиВакКорона-Н", а в ноябре - первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Вакцинация от коронавируса идет во всех российских регионах, передает РИА Новости.

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