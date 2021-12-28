Путин назвал создание СНГ оправданным шагом

Лидеры девяти стран встретились во вторник

Интеграция в рамках Содружества Независимых Государств способствовала широкому развитию партнерских отношений между участниками СНГ в разных аспектах. Об этом заявил Владимир Путин на неформальном саммите Содружества в Санкт-Петербурге. Лидеры 9 стран встретились во вторник очно, чтобы подвести итоги года - он стал уже 30-м со дня образования СНГ. Контакты, которые за это время удалось сохранить, позволили успешно противостоять и пандемии. Как именно - об этом подробно рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее буквально засыпал вопросами президент Белоруссии.

Впервые с начала пандемии лидеры стран встречаются очно. И сразу - еще на церемонии фотографирования - видно, сколь многого можно достичь сообща. Глав государств выстраивают по алфавиту - таков протокол. Представители Армении и Азербайджана, вопреки конфликту в Карабахе, не возражают и становятся рядом. Это и есть результат совместных усилий по урегулированию. Владимир Путин подчеркивает: сотрудничество необходимо развивать и дальше, в любое время - даже в такое непростое, как сейчас.

"Само создание организации было, безусловно, оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах – и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики. Это дает нам возможность проходить и тяжелое время пандемии. Все страны мира столкнулись с ней, и это имеет серьезные последствия в сфере экономики, в социальной сфере, но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира", - отметил Путин.

В центре внимания, конечно, совместная борьба с коронавирусом. Президент передает слово главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По ее словам, страны Содружества сейчас активно развивают санитарно-эпидемиологические службы, создают новые научно-исследовательские центры, а также возвращаются к выработанным еще советской наукой подходам. Россия, продолжает Попова, лидирует по охвату тестированием на ковид-19. И, по последним данным, в стране пока доминирует штамм "дельта", однако "омикрон" также досконально изучен отечественными учеными.

Вопрос от Александра Лукашенко: значит ли это, что "омикрон" менее опасен, чем предыдущие штаммы. Похоже на то, отвечает Анна Попова, однако вывод этот основан на исследованиях, которые провели в Южной Африке, а там средний возраст населения значительно ниже, чем в России.

"Какой бы ни пришел штамм - это штамм этого же вида, и поэтому вакцинная защита будет работать. Чуть больше или чуть меньше, но будет работать одинаково. Поэтому это политика в Российской Федерации - максимальный коллективный иммунитет, что мы и считаем", - сказала Попова.

"Я разговаривал с руководителем института Гамалеи, они провели исследования, и он мне сказал, что "Спутник V" точно нейтрализует штамм "омикрон". Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий. Вот буквально два дня назад с ним говорил", - сообщил Путин.

Глава Роспотребнадзора констатирует: вне всяких сомнений, коронавирус будет мутировать и дальше. Со временем инфекция станет сезонным заболеванием. Но до завершения пандемии еще далеко - чтобы это произошло, нужен более высокий уровень иммунизации населения.

Большая проблема и в том, что зарубежные ученые сегодня могут создавать вирусы и бактерии. Бесконтрольное применение биотехнологий оборачивается, как правило, непредсказуемыми результатами. А потому необходимо создавать специальные центры биологической безопасности. Россия готова содействовать в этом странам Содружества.

О совместной работе Владимир Путин говорил сегодня и отдельно - с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Поблагодарил коллегу за то, что тот выступил в свое время инициатором создания Евразийского экономического союза. Объединение, по словам Путина, работает крайне эффективно.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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