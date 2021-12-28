Появилось видео стрельбы в ставропольской больнице

Возбуждено уголовное дело

Кадры с места стрельбы в больнице Светлограда на Ставрополе появились в сети. Как сообщили в Следственном комитете, виновник инцидента – 36-летний житель города, приревновавший свою жену. Он вооружился охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами.

"Только что были слышны хлопки, похожие на выстрелы", – слышен на видео голос очевидца за кадром.

Мужчина заподозрил супругу в служебном романе с одним из врачей. Он явился с оружием в Петровскую районную больницу, где жена работает медсестрой и обстрелял стены и потолок медучреждения. Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, передает РИА Новости.

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