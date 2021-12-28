Мишустин продлил на 2022 год доплаты медикам за борьбу с COVID-19

Работу в новогодние праздники оплатят в двойном размере

Правительство России продолжит оказывать поддержку медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. Постановление о продлении доплат за борьбу с ковидом на 2022 год уже подписано, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер уточнил: согласно постановлению, на доплаты в первом полугодии наступающего года выделяется более 128,5 миллиарда рублей. Мишустин также добавил, что работа врачей в новогодние праздники будет оплачиваться в двойном размере.

Председатель правительства подчеркнул: во время новогодних праздников система здравоохранения должна работать бесперебойно. Россиянам же Мишустин напомнил, что обращаться к врачу надо при первых признаках недомогания - первые три дня играют решающую роль в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

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