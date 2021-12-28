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Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась к праздникам

17:36
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Рост заболеваемости отмечается только в двух регионах

Заболеваемость коронавирусом снижается в 76 регионах России. В семи субъектах федерации отсутствует значимая динамика, рост заболеваемости отмечен лишь в двух регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: коронавирус становится сезонным заболеванием

"К новогодним праздникам мы подходим со стабилизирующейся эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции. И хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению не прекращается", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По слова главного санитарного врача, 23,6% заболевших COVID-19 приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. По-прежнему больше всего болеют люди старше 60 лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщил, что в России первой дозой вакцины от коронавируса привиты более 78 миллионов человек. А вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета достиг 61,1%, передает "Интерфакс".

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