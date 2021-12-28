Мурашко назвал число привившихся за неделю россиян

Вакцинировались от коронавируса более миллиона человек

Более 1,3 миллиона россиян привились от коронавируса за последнюю неделю. Данные по темпам вакцинации озвучил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"За неделю вакцинировано более 1,3 миллиона человек, это 190 тысяч человек в сутки", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Министр подчеркнул, что мобильные и стационарные пункты вакцинации рганизованы на самом высоком уровне. Вакцины от COVID-19 запасено достаточное количество, приводит слова Мурашко ТАСС.

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