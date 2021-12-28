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Мурашко назвал число привившихся за неделю россиян

18:03
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Вакцинировались от коронавируса более миллиона человек

Более 1,3 миллиона россиян привились от коронавируса за последнюю неделю. Данные по темпам вакцинации озвучил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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"За неделю вакцинировано более 1,3 миллиона человек, это 190 тысяч человек в сутки", - заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Министр подчеркнул, что мобильные и стационарные пункты вакцинации рганизованы на самом высоком уровне. Вакцины от COVID-19 запасено достаточное количество, приводит слова Мурашко ТАСС.

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