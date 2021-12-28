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Театр Джигарханяна присоединили к Театру сатиры

18:46
  • вторник
  • 28 декабря 2021

Худрук объединения – Сергей Газаров

Два московских театра объединились. Московский драматический театр Армена Джигарханяна присоединен к Московскому академическому театру сатиры.
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"28 декабря приказом департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

В начале октября 2021 года художественным руководителем Театра Сатиры был назначен Сергей Газаров. Ранее, в декабре 2020 года, он был назначен худруком театра Джигарханяна, где также продолжал работать. Теперь Газаров будет руководить двумя театрами. По словам художественного руководителя объединения, оба театра будут развиваться "с сохранением идентичности".

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